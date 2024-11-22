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22 ноя 2024

Продажи премиальных автомобилей в России установили новый рекорд

Продажи премиальных автомобилей в России установили новый рекорд

Согласно аналитическому агентству Автостат, продажи премиальных автомобилей в октябре 2024 года достигли отметки 15 663 шт.  Это стало рекордным показателем за последние 7 месяцев 

Отмечается, что в текущем году более высокие показатели наблюдались только в марте, когда продажи составили 19 095 автомобилей. На премиум-класс в октябре пришлось 9,2% всех продаж новых легковых автомобилей в стране. Этот показатель немного снизился, по сравнению с сентябрем, когда доля составляла 9,3%.

Китайские бренды продолжают доминировать в премиум-сегменте, занимая 72% от общего объема продаж. Лидером является EXEED, реализовавший 3 424 автомобиля. На втором месте TANK с 2 770 проданными автомобилями, а третью позицию занимает Lixiang (2 381 автомобиль). Немецкие марки BMW и Mercedes-Benz также вошли в пятерку лидеров с показателями 1 623 и 870 проданных автомобилей соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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