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4 окт 2022

Проезд по платным трассам резко подорожает

Проезд по платным трассам резко подорожает

Минтранс планирует повысить предельные тарифы для проезда по платным дорогам. Сейчас ставка составляет три рубля за километр, но совсем скоро ее поднимут до восьми рублей

Самую высокую ставку будут устанавливать на новых трассах, те дороги, где была произведена реконструкция, будут располагать тарифом в пять  рублей за километр пути. При этом повышение цен не планируется распространять на магистрали, которые построили в рамках концессий, заключённых до 2013 года — например, некоторых участков трассы М-11 «Нева».

Причины повышения ставок - повышение себестоимости строительства дорог.  Можно сказать, что речь идет о простой индексации, так как нынешние тарифы рассчитывались, исходя из экономической ситуации 2016 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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