Программа льготного перевода авто на газ может быть расширена на всю страну

С 20 июля в России должна заработать программа по льготному переводу автомобилей с бензина на метан. Пока государство планирует предоставить такую возможность автомобилистам только в 27 регионах. Однако скоро ее могут распространить на всю страну

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа»- цитирует «Российская газета» замглаву Минэнерго РФ Антона Инюцына.

Согласно анонсированной в июне программе поддержки отрасли, субсидии на перевод автомобилей с бензина на метан увеличены с 30 до 60% от суммы расходов на конвертацию. Еще 30% от суммы расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком метана для машин в России. Владельцам останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.