Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Американский стартап Bollinger Motors будет продавать не только электромобили собственной разработки, внедорожник B1 и пикап B2, но и отдельно платформу-скейтборд E-Chassis, на которой они построены

Платформа E-Chassis рассчитана на нагрузку 2268 килограммов и подходит для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных электромобилей. Она включает пару электромоторов, которые питает аккумулятор емкостью 120 либо 180 киловатт-часов. Мощность установки на B1 и B2 – 622 лошадиные силы и 906 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет 322 километра.

Мелкосерийная сборка внедорожника B1 и пикап B2 должна начаться в течение 2020 года, в этом же году они поступят в продажу. Платформу можно будет купить с 2021 года, ее стоимость пока не объявлена. Отметим, что основными конкурентами Bollinger B1 и B2 станут внедорожник и пикап от другого американского стартапа под названием Rivian.