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13 мар 2020

Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Американский стартап Bollinger Motors будет продавать не только электромобили собственной разработки, внедорожник B1 и пикап B2, но и отдельно платформу-скейтборд E-Chassis, на которой они построены

Платформа E-Chassis рассчитана на нагрузку 2268 килограммов и подходит для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных электромобилей. Она включает пару электромоторов, которые питает аккумулятор емкостью 120 либо 180 киловатт-часов. Мощность установки на B1 и B2 – 622 лошадиные силы и 906 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет 322 километра.

Мелкосерийная сборка внедорожника B1 и пикап B2 должна начаться в течение 2020 года, в этом же году они поступят в продажу. Платформу можно будет купить с 2021 года, ее стоимость пока не объявлена. Отметим, что основными конкурентами Bollinger B1 и B2 станут внедорожник и пикап от другого американского стартапа под названием Rivian.

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