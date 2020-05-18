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18 май 2020

Производитель пылесосов внесет вклад в развитие электромобилей

Производитель пылесосов внесет вклад в развитие электромобилей

Основатель и глава британской компании Dyson Джеймс Дайсон в интервью The Times рассказал подробности о проекте электромобиля, который его фирма разрабатывала два года — в 2017-2019-м, — и в итоге закрыла

Носивший кодовое обозначение N526 электромобиль должен был представлять собой полноразмерный кроссовер, способный проезжать на одной зарядке до 965 км, при этом он мог бы разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. У машины планировался алюминиевый кузов и семиместный салон. Внушительный запас хода кроссоверу с расчетным весом 2,6 тонны должны были обеспечивать инновационные твердотельные аккумуляторы, которые разрабатывает Dyson. Емкость этих батарей не снижается даже в сильные морозы. Длина N526 составляла бы 5 метров, высота — 1,7 метра. Машину планировалось наделить особо выразительным экстерьером. «Колеса больше, чем на любом современном легковом автомобиле. Угол наклона лобового стекла — круче, чем у Ferrari», — говорит Дайсон.

Изначально Dyson планировал инвестировать в разработку и производство электромобиля $2,5 млрд. На вопрос журналиста The Times, может ли компания вернуться к этой идее, Джеймс ответил так — только если у нее появится потенциал для коммерческого успеха. Хотя проект электромобиля закрыт, наработки по нему не пропадут. Твердотельные батареи, которые планировались для N526, будут предлагаться сторонним автопроизводителям. Они должны получиться гораздо более эффективными и компактными по сравнению с нынешними литий-ионными, поэтому Dyson ожидает высокого спроса на них.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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