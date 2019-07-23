Производитель суперкаров Saleen расширит линейку повседневными автомобилями

Американская компания Saleen Automotive, специализирующаяся на выпуске суперкаров, решила стать «полноценным автопроизводителем» — свои планы она раскрыла на специальном мероприятии в Китае.

Первым Saleen для повседневной езды станет полноразмерный кроссовер. В Китае показали его макет — дизайн у него в духе современных тенденций, ничего особо запоминающегося. Названия у машины пока нет, но известно, что она получит бензиновый мотор с мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Другим автомобилем Saleen для повседневной езды будет, как ни странно, субкомпактный городской электромобиль. Компания продемонстрировала его эскизы. На одной зарядке эта машина сможет проезжать до 305 километров.