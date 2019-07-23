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23 июл 2019

Производитель суперкаров Saleen расширит линейку повседневными автомобилями

Производитель суперкаров Saleen расширит линейку повседневными автомобилями
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Saleen Automotive, специализирующаяся на выпуске суперкаров, решила стать «полноценным автопроизводителем» — свои планы она раскрыла на специальном мероприятии в Китае.

Первым Saleen для повседневной езды станет полноразмерный кроссовер. В Китае показали его макет — дизайн у него в духе современных тенденций, ничего особо запоминающегося. Названия у машины пока нет, но известно, что она получит бензиновый мотор с мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Другим автомобилем Saleen для повседневной езды будет, как ни странно, субкомпактный городской электромобиль. Компания продемонстрировала его эскизы. На одной зарядке эта машина сможет проезжать до 305 километров.
 
Обе перспективные машины появятся в ближайшие пару лет, их будут производить в Китае на совместном предприятии Jiangsu Saleen Automotive Technology. Напомним, что сейчас модельная линейка Saleen состоит из двух моделей — глубоко доработанной версии Форда Мустанг под названием Saleen 302 Mustang и спортивного пикапа Saleen Sportruck на базе Ford F-150. Кроме того, осваивается производство среднемоторного суперкара S1.
 
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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