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10 мар 2020

Производители допускают повышение цен на автомобили

Производители допускают повышение цен на автомобили

Новые автомобили подорожают на 15%, если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время на приемлемом для иностранных брендов уровне, прогнозируют эксперты

Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев уверен: если просевший курс рубля зафиксируется на новом уровне на длительный срок, все автокомпании будут вынуждены пересчитать цены и привести их в соответствие с новыми реалиями. «Сейчас доллар торгуется по 74-75, евро — около 85 руб., — отметил Мосеев в беседе с Autonews.ru. — Скорее всего, это паническая история, и я не исключаю, что во вторник курс рубля будет опускаться еще ниже, но потом будет откат. И на этом фоне автопроизводителям придется пересчитывать цены. Они не будут делать этого сразу, предпочтут действовать постепенно. В первую очередь речь идет об импортных моделях, которые будут дорожать более оперативно, чем высоколокализованные автомобили. Задержка по импорту тоже будет, но гораздо короче».

Любопытно, что некоторые компании уже заявили о готовности поднять цены. Так, руководство АвтоВАЗа рассматривает возможность изменения цен на свои автомобили в связи с резким снижением курса рубля. «Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию»- цитирует Autonews представителей завода.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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