Производителям суперкаров дали отсрочку по электрификации

Интересный факт – автопроизводители, которые собирают в год менее десяти тысяч автомобилей, имеют определенные льготы и преференции, в особенности в том, что касается вредных выбросов и контроля за ними со стороны государства.

Фактически, на них не действуют стандарты, которым обязаны следовать массовые автопроизводители. Эта «скидка» должна была завершиться в 2029 году: с началом нового десятилетия ослабленный режим распространялся бы только на компании, производящие не более тысячи машин в год.