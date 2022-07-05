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5 июл 2022

Производителям суперкаров дали отсрочку по электрификации

Производителям суперкаров дали отсрочку по электрификации
Интересный факт – автопроизводители, которые собирают в год менее десяти тысяч автомобилей, имеют определенные льготы и преференции, в особенности в том, что касается вредных выбросов и контроля за ними со стороны государства. 
Фактически, на них не действуют стандарты, которым обязаны следовать  массовые автопроизводители.  Эта «скидка» должна была завершиться в 2029 году: с началом нового десятилетия ослабленный режим распространялся бы  только на компании, производящие не более тысячи машин в год.
 
Получалось, что с 2030 года, та же самая Lamborghini должна была стать полностью углеродно-нейтральной компанией. Однако в ЕС согласились продлить действие «права на выбросы» до 2035 года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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