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2 июл 2021

Производство электромобилей оказалось вреднее обычных

Производство электромобилей оказалось вреднее обычных

Американские исследователи пришли к выводу, что производство электрических автомобилей получается  более «грязным» чем изготовление обычных автомобилей. Шах и мат экологи?

Здесь даже важен не сам факт более вредного производства, а цифры – точнее процентное соотношение между двумя показателями. З2 процента – ровно настолько производство «электричек» оказалось вреднее.  Причина  такого негатива связана с производством аккумуляторов, именно они оказывают большую часть вреда.

Впрочем, сообщается, что выбросы по производству компенсируются экологичной эксплуатацией. Правда, тут тоже есть нюансы. Так, например, в условиях Китая или Польши, где большую часть энергии получают, сжигая уголь, электрокар станет экологичнее машины с ДВС лишь через 126 655 километров пробега. 

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