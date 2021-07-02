Производство электромобилей оказалось вреднее обычных

Американские исследователи пришли к выводу, что производство электрических автомобилей получается более «грязным» чем изготовление обычных автомобилей. Шах и мат экологи?

Здесь даже важен не сам факт более вредного производства, а цифры – точнее процентное соотношение между двумя показателями. З2 процента – ровно настолько производство «электричек» оказалось вреднее. Причина такого негатива связана с производством аккумуляторов, именно они оказывают большую часть вреда.

Впрочем, сообщается, что выбросы по производству компенсируются экологичной эксплуатацией. Правда, тут тоже есть нюансы. Так, например, в условиях Китая или Польши, где большую часть энергии получают, сжигая уголь, электрокар станет экологичнее машины с ДВС лишь через 126 655 километров пробега.