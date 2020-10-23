Производство суперкара De Tomaso P72 наладят в США

Возрожденный итальянский бренд решил сменить гражданство

De Tomaso заявила о своем возвращении в бизнес летом прошлого года, представив на Фестивале скорости в Гудвуде эффектное купе P72. Предполагалось, что его выпуск наладят уже в 2020 году, но, как теперь выяснилось, марка все еще ищет производственную площадку. А заодно – новый дом для себя.

Компания объявила о решении полностью перебраться в США: в Америке расположатся штаб-квартира, дизайн-студия, сборочная площадка и все прочее. De Tomaso одновременно ведет переговоры с руководством нескольких штатов, но конкретное место пока не определено: окончательный выбор сделают в ближайшие шесть месяцев. Зато уже известно, что производство P72 по новому плану стартует в четвертом квартале 2022 года.