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3 сен 2021

Производство Tesla Roadster отложили

Производство Tesla Roadster отложили
Автор фото: фирма-производитель

Что-то Илон Маск стал часто переносить премьеры своих новинок, то Cybertruck был «отодвинут», то теперь Roadster откладывается. Что происходит?

Так, старт сборки электрокара уже не раз откладывали, и теперь Маск озвучил в Twitter новый срок – 2023 год. Причины переноса вполне прозаичны – дефицит микросхем. В данный момент от этого страдает вся отрасль, так что подозревать Tesla в махинациях не стоит.

Что касается самой машины, то в данный момент известно следующее: базовая версия будет оснащаться тремя электромоторами. Общая мощность силовой установки не сообщается, но компания заявляет рекордный запас хода в тысячу километров и максимальную скорость больше 350 километров в час.

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