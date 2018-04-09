Концерн PSA серьезно отстает от других крупных автопроизводителей в области разработки экологически чистых автомобилей. Гибридная силовая установка у компании одна, а в то время как остальные уже готовятся вывести электромобили на рынок, французы лишь занялись их разработкой.

Помочь сократить отставание, а, возможно, и наверстать упущенное, должно новое подразделение, которое займется созданием электромобилей для всех входящих в PSA марок: Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Создано оно было в начале апреля этого года. В PSA утверждают, что первые наработки новое подразделение представит уже в следующем году, но признают, что первые электрические модели у всех марок появятся не раньше 2025 года. Кроме того, подразделение займется разработкой новых сервисов для клиентов.

Помочь работе подразделения должен и тот факт, что к 2024 PSA планирует сократить число платформ для всех марок с нынешних девяти до двух. В компании говорили, что это поможет сократить издержки и повысить эффективность разработки новых моделей.