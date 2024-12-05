Путин: Китайские автомобили лучше европейских, а уход Volkswagen из России стал ошибкой

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», который проходил в Москве, президент Владимир Путин заявил, что популярность китайских автомобилей в России обусловлена не уходом европейских автопроизводителей, а улучшением качества и доступности продукции из Китая. По словам главы государства, китайский автопром стал выпускать конкурентоспособные и более доступные по цене автомобили, чем европейские аналоги.

Президент напомнил, что Россия начала сотрудничать с Китаем в автомобильной отрасли еще в 2015 году, когда в Туле и Калуге были открыты первые заводы. Он поздравил китайских производителей с «блестящими результатами» и отметил, что они сумели привлечь лучших специалистов мирового уровня, включая экспертов из стран-лидеров автопрома.

Китай сегодня занимает лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке: на его долю приходится около трети мировых продаж. В России китайские автомобили занимают более 50% рынка, а в таксопарках их доля достигает 70–80%. Однако специалисты отмечают, что срок эксплуатации китайских автомобилей все еще уступает европейским и корейским маркам.

Кроме того, Владимир Путин назвал уход концерна Volkswagen с российского рынка ошибкой. По его словам, немецкий автопроизводитель лишился долгосрочных инвестиций и значительной прибыли. Он подчеркнул, что Россия не предпринимала нерыночных шагов в отношении иностранных компаний.

Эти заявления прозвучали на фоне сложностей, с которыми столкнулся Volkswagen на мировом уровне. Концерн уже объявил о закрытии нескольких заводов в Германии, что повлечет за собой массовые сокращения. Работники немецких предприятий начали забастовки, выражая недовольство действиями руководства.

Таким образом, Путин отметил, что китайский автопром не только укрепил свои позиции в России, но и стал серьёзным конкурентом для европейских производителей, чья стратегия ухода с российского рынка теперь оценивается, как упущенная возможность.

