Обсуждение вопроса роста цен на топливо было поднято на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Одним из вопросов, поднятых президентом, стало предложение обязать нефтяников отправлять определенную долю нефти на нефтеперерабатывающие заводы с последующей реализацией на внутреннем рынке. Он адресовал его вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль.

Дмитрий Козак ответил, что вопрос прорабатывается, а потом заявил, что при нынешнем состоянии дел от продажи топлива на внутреннем рынке нефтяники теряют миллиард рублей в день.

«Ничего они не теряют, это недополученный доход просто», — резко осек его Владимир Путин.

Вопрос цен на топливо будет в ближайшее время еще раз обсуждаться на правительственной комиссии. Но там, в первую очередь, будет поднят вопрос о ценах на ГСМ для сельхозпроизводителей.

Напомним, чтобы остановить стремительный рост цен на топливо правительство снизило акциз на 3000 руб. на тонну бензина и на 2000 руб. на тонну дизтоплива. Кроме того, было принято отказаться от июльского повышения акциза на 50 коп. на тонну. Одновременно с нефтяниками была достигнута договоренность о заморозке цен на топливо.