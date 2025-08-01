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1 авг 2025

Путин утвердил ужесточение наказания за непропуск машин со спецсигналами

Путин утвердил ужесточение наказания за непропуск машин со спецсигналами
Автор фото: ru.freepik.com

С 1 сентября в России вступают в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, подписанные президентом Владимиром Путиным. В частности, ужесточится наказание водителей за непропуск автомобилей со спецсигналами

Теперь за отказ уступить дорогу машине с проблесковыми маячками и включенным сиреной водителю грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей. Альтернативой может стать лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года. При этом одинаковые санкции распространяются как на автомобили с цветографическими схемами (например, полиция, скорая помощь, МЧС), так и на спецтранспорт без фирменной окраски.

До принятия поправок наказание за аналогичное нарушение было значительно мягче: в ряде случаев оно ограничивалось штрафом в размере 500 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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