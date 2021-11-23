Ради получения медицинских справок водителям придется очень сильно постараться.

Даем совет - если вам предстоит пройти медицинскую комиссию, то хорошенько выспитесь и не пейте кофе, а то, не дай бог, запишут в наркоманы, и получить водительское удостоверение станет очень сложно.

Собственно, Минздрав собирается внедрить новую процедуру медосмотра водителей. Главное изменение - лица, у которых обнаруживаются определенные негативные признаки, могут подозреваться в употреблении наркотиков и быть направленными на дополнительное освидетельствование.

К негативным признакам ведомство относит: чрезмерную потливость, тремор, низкий пульс, излишнее возбуждение или сонливость, эмоциональную нестабильность. Если врач обнаружит у человека совокупность из трех признаков, то его направят на дополнительный осмотр. Если с человеком все в порядке, то его ждет стандартный экспресс-анализ мочи.

Стоит отметить, что Минздрав приводит еще один негативный признак - следы уколов. Здесь возникает один вопрос, а как быть тем, кто принимает лекарства через инъекции? К тому же многие препараты имеют побочные эффекты, ту же самую сонливость. Получается, что больного человека можно спутать с наркоманом? Эти вопросы минздрав в данный момент оставляет без комментариев.