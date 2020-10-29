Ram выпустит электрический пикап

Концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) выпустит электрический пикап под брендом Ram, заявил его глава Майк Мэнли в разговоре с Dertoit Free Press

Такими намерениями Ram возвел себя в число американских компаний, которые разрабатывают электрические пикапы. Так, недавно был представлен GMC Hummer EV от General Motors, а у Ford есть электрическая версия F-150. В этот же сегмент входит Tesla Cybertruck и электропикап R1T, подготовленный стартапом Rivian.

GMC Hummer EV получил трёхмоторную установку e4WD мощностью 1014 лошадиных сил (заявленный крутящий момент на колёсах – 15 590 Нм). Ford F-150 в свою очередь получит два электромотора общей мощностью более 450 лошадиных сил, установленных по одному на каждой оси. Для Rivian R1T заявлена установка с четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 760 лошадиных сил. Технических подробностей о пикапе RAM нет.