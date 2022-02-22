Раскрыты некоторые характеристики Volkswagen ID. Buzz

Премьера первого электрического минивэна Volkswagen состоится уже совсем скоро – шестого марта, а пока производитель подогревает интерес к модели, раскрывая некоторые факты.

К примеру сегодня нам раскрыли габариты модели, а также ее силовую установку. Итак, размеры Volkswagen ID.Buzz составят 4712х1937х1985 миллиметров при колёсной базе 2988 миллиметров. Интересный факт - колесная база новинки идентична размерам Transporter T6.1, однако, электрический микроавтобус короче своего бензинового аналога на двадцать сантиметров. Есть данные и о багажном отсеке. Если в пассажирской версии его объем составит 1121 литр, то в грузовой уже 3900 литров.

Поговорим о моторах. Здесь он будет лишь один – 204-сильный электрический двигатель. Сообщается, что максимальная скорость автомобиля будет принудительно ограничена на отметке в 145 километров в час.