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22 фев 2022

Раскрыты некоторые характеристики Volkswagen ID. Buzz

Раскрыты некоторые характеристики Volkswagen ID. Buzz
Автор фото: фирма-производитель

Премьера первого электрического минивэна Volkswagen состоится уже совсем скоро – шестого марта, а пока производитель подогревает интерес к модели, раскрывая некоторые факты.

К примеру сегодня нам раскрыли габариты модели, а также ее силовую установку. Итак,  размеры Volkswagen ID.Buzz составят 4712х1937х1985 миллиметров при колёсной базе 2988 миллиметров. Интересный факт -  колесная база новинки идентична размерам Transporter T6.1, однако,  электрический микроавтобус короче своего бензинового аналога на двадцать сантиметров.  Есть данные и о багажном отсеке. Если в пассажирской версии его объем составит 1121 литр, то в грузовой уже 3900 литров.

Поговорим о моторах. Здесь он будет лишь один – 204-сильный электрический двигатель. Сообщается, что максимальная скорость автомобиля будет принудительно ограничена на отметке в 145 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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