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7 май 2018

Рассекречен лимузин проекта «Кортеж»

Рассекречен лимузин проекта «Кортеж»

Из-за того, что сценарий инаугурации президента России Владимира Путина утверждали в последний момент около месяца не было ясности в том, появится ли он на церемонии на отечественном лимузине проекта «Кортеж».

Точку в спорах о готовности лимузина первого лица поставила сама церемония: Путин доехал из рабочего кабинета именно на лимузине проекта «Кортеж». Никакой технической информации о машине пока нет, но о внешности машины можно судить.

Спереди лимузин проекта «Кортеж» напоминает Rolls-Royce Phantom: величественная вертикальная хромированная решетка радиатора, узкие фары, массивный бампер. Сзади же — Mercedes-Benz S-класса Pullman, на котором президенты России передвигались ранее. Судя по кадрам видеотрансляции по длине наш автомобиль уж точно не уступает ему.

Что под капотом пока неизвестно. Для лимузина готовили V12 объемом 6,6 литра с четырьмя турбокомпрессорами. Его мощность — впечатляющие 830 л.с. Но по слухам, этот двигатель все же не успели обкатать к церемонии и поставили туда мотор V8 объемом 4,4 литра мощностью около 600 л.с.

Лимузин, как и остальные автомобили проекта «Кортеж», построен на Единой модульной платформе (ЕМП). В семейство автомобилей входят лимузин, представительский седан, микроавтобус и внедорожник. Седан и микроавтобус обещают показать широкой публике в августе на Московском международном автосалоне.

Кстати, Владимир Путин обогнал президента США Дональда Трампа: его лимузин будет готов только к концу лета и Трамп вынужден «доезживать» машину Барака Обамы.

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При написании новости использовалась информация:
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