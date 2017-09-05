В сети появилась первая фотография седана Genesis G70, который будет представлен в Сеуле 15 сентября этого года. Автомобиль сфотографировали без всякого камуфляжа видимо во время рекламной съемки.

На фото автомобиль, который станет конкурентом Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса, снят сзади. Хорошо заметно, что у него короткая задняя часть, сильно наклоненная к задней части крыша, а также то, что в целом облик машины практически не будет отличаться от концепта New York Concept, показанного весной этого года.

Седан построен на базе фастбэка Kia Stinger и технически практически полностью повторяет его. Позаимствует Genesis G70 от «Стингера» и двигатели. Базовым станет 2-литровая «турбочетверка» мощностью 255 л.с., кроме нее будет доступен 2,2-литровый турбодизель мощностью 200 л.с., а топовая версия получит 3-литровый силовой агрегат мощностью 355 л.с. В Genesis говорят, что самый мощные вариант G70 Sport сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость превышает 270 км/ч.

Уже в базовое оснащение Genesis G70 войдут семь подушек безопасности, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, акустика Lexicon и систему кругового обзора с помощью камер. Версия Sport будет оснащаться тормозами Brembo, самоблокирующимся дифференциалом и рулевым управлением с переменным усилием.

В Корее стоимость Genesis G70 стартует с отметки в 36 тысяч долларов, топовая версия обойдется на 10 тысяч долларов дороже. На европейском рынке Genesis G70 появится в следующем году.

