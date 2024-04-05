Расширен список автомобилей, попадающих под “налог на роскошь”

Минпромторг расширил список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, до 517 моделей. Это почти на 70 моделей больше, по сравнению с предыдущим годом

В список попали автомобили стоимостью свыше 10 000 000 рублей. Другими словами, сильно подорожавшие модели марок Audi, BMW, Mercedes-Benz и многие другие. Однако и китайцам нашлось место. Впервые в их числе: Voyah, Hongqi, HiPhi, Li Xiang и Zeekr. При этом из них только первые две марки официально представлены на российском рынке, а автомобили других ввозятся в страну по параллельному импорту. И все же, большая часть из них электромобили, на которые в Москве и Московской области действуют определенные льготы (владельцы освобождены от уплаты транспортного налога до 2025 года).

К сожалению, многим владельцам, чьи автомобили не попали в список, но имеют схожие параметры, придется заплатить соответствующий налог. Судя по всему, ФНС в первую очередь будет руководствоваться фактической стоимостью транспортного средства, а не наличием его в списках. Однако представители Минпромторга не раз заявляли, что этот критерий является приоритетным.