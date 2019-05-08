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8 май 2019

Размер штрафа предложили привязать к доходу водителя

Размер штрафа предложили привязать к доходу водителя

Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя ,- заявил заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин

В недавнем интервью представитель ЦОДД сказал буквально следующие слова:  "Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то три тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода". Получается, что если человек зарабатывает много, значит, штрафы для него должны быть соответствующие.

Интерес но, что в Госдуме категорически не согласились с подобной инициативой. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что считает нереализуемой идею привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста.  «У нас, к сожалению, в отличие от многих других стран, большое количество людей, в том числе автовладельцев, получают зарплату "в конвертах", поэтому если мы будем исходить из уровня заработной платы, то можем оказаться в такой ситуации, которую достаточно часто видим в СМИ: украден Porsche Cayenne или Mercedes у безработного москвича».

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, За Рулем

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