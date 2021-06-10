Реально ли купить ОСАГО без техосмотра?

Через некоторое время подобное станет возможным. Во всяком случае, Государственная дума должна принять соответствующие поправки в законодательство

Как сообщает Коммерсантъ, сегодня должно состояться заседание Государственной думы, на котором будет принята поправка в законодательство, которая отвяжет получение полисов ОСАГО от процедуры прохождения техосмотра. В силу же они вступят к концу августа текущего года.

Впрочем, с подобной идеей, например, РСА (союз автостраховщиков) выступал уже в начале года. Причиной подобных намерений стала реформа техосмотра, которая привела к сокращению аккредитованных станций почти в три раза. Это, в свою очередь, чревато образованием коллапса на рынке страхования.