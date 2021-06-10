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10 июн 2021

Реально ли купить ОСАГО без техосмотра?

Реально ли купить ОСАГО без техосмотра?

Через некоторое время подобное станет возможным. Во всяком случае, Государственная дума должна принять соответствующие поправки в законодательство

Как сообщает Коммерсантъ,  сегодня должно состояться заседание Государственной думы, на котором будет принята поправка в законодательство, которая отвяжет получение полисов ОСАГО от процедуры прохождения техосмотра.  В силу же они вступят к концу августа текущего года.

Впрочем,  с подобной идеей, например, РСА (союз автостраховщиков) выступал уже в начале года. Причиной подобных намерений стала реформа техосмотра, которая привела к сокращению аккредитованных станций  почти в три раза.  Это, в свою очередь,  чревато образованием коллапса на рынке страхования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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