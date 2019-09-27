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27 сен 2019

Регионы, которые не ремонтируют дороги, накажут

Регионы, которые не ремонтируют дороги, накажут

Правительство лишит дополнительного финансирования регионы, которые срывают планы ремонта дорог на федеральные деньги

Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих обрушились с резкой критикой на региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги. Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика погодными условиями и другими непреодолимыми обстоятельствами. Господин Акимов в ответ заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план.

Например, губернатор Приморского края, где выполнено лишь чуть более 30% ремонта дорог, Олег Кожемяко рассказал, что в мае—июне работы не велись из-за «отсутствия проектно-сметной документации», а с середины июля начались затяжные дожди. «За полтора месяца у нас было всего шесть погожих дней, поэтому фактически работы начались только после 6 сентября»,— заявил он. Подрядчики работают по ночам, заявил господин Кожемяко, и до конца октября все работы закончат. В свою очередь, вице-премьер Акимов назвал «несостоятельными» все ссылки на «политические и сезонно-климатические обстоятельства».

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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