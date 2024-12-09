Ремонт автомобилей в России подорожал на четверть в 2024 году

Средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России осенью 2024 года выросла на 16–26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

С сентября по ноябрь 2024 года средняя стоимость ремонта составила 10 588 рублей (+ 26%, по сравнению с прошлым годом), а наибольшие траты автомобилисты зафиксировали в сентябре, когда чек достигал 11 200 рублей. Подорожание связано с увеличением стоимости работ, аренды, электроэнергии и зарплат работников.

Наибольшим спросом пользуются стандартные работы: замена расходников, ремонт подвески, диагностика систем. Среди заметных повышений цен в 2024 году можно выделить следующие услуги: установка и снятие защиты двигателя (+56%), обслуживание суппортов (+36%) и диагностика электрооборудования (+31%).

Также следует учитывать, что современные автомобили требуют более сложного обслуживания. Это приводит к неминуемому увеличению сроков ремонта в сервисных центрах. Кроме этого, отмечается, что средний срок эксплуатации авто в России увеличился до семи лет, а владельцы стали более ответственно подходить к техническому обслуживанию, чтобы продлить срок службы.

