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28 май 2020

Renault, Nissan и Mitsubishi поделили мир

Renault, Nissan и Mitsubishi поделили мир

Компании, входящие в один альянс, поделили страны сбыта, чтобы не мешать друг другу вести бизнес

Руководство альянса объявило о новой бизнес-стратегии, которая должна помочь преодолеть текущий экономический кризис. Вводится новый принцип «лидер-последователь», который будет касаться автомобилей. То есть в каждом сегменте у альянса будет одна «главная» модель и несколько родственных автомобилей, разработанных «ведущей» компанией при поддержке «последователей». Новая бизнес-модель приведет к снижению инвестиций в разработку новинок на 40%.

Согласно же другой новой стратегии, каждая компания альянса должна сосредоточиться на одном или нескольких ключевых регионах. Это должно повысить конкурентоспособность брендов. Согласно распределению, Nissan получил Китай, Северную Америку и Японию. Renault досталась Европа, Россия, Южная Америка и Северная Африка, а Mitsubishi будет представлен в Юго-Восточной Азии и странах Океании. В соответствии с новыми внутренними функциями, Nissan будет отвечать за обновление сегмента компактных кроссоверов, а Renault займется разработкой субкомпактных кроссоверов. Mitsubishi, судя по всему, достался сегмент полноразмерных кроссоверов и внедорожников.

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