Renault снимает с производства свой последний "горячий" хэтчбек

Раньше линейка заряженных моделей у французского концерна была обширная - Clio RS, Megane RS и.т.д. С годами в строю остался один лишь Megane, но похоже и его дни сочтены.

Руководитель австралийского филиала марки Глен Сили подтвердил The Drive, что жизненный цикл Megane R.S. завершится в конце 2023-го, поскольку спрос на автомобили с ДВС в этом сегменте сокращается. Хотя в беседе шла речь об австралийском рынке, контекст таков, что Megane R.S. скоро отправят в отставку и во всех остальных регионах.

Напомним, что под капотом у Megane RS располагается турбомотор 1.8 литра, чья мощность доведена до трехсот лошадиных сил. Отметим, что электрического преемника у модели не будет вовсе.