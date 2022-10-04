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4 окт 2022

Renault снимает с производства свой последний "горячий" хэтчбек

Renault снимает с производства свой последний "горячий" хэтчбек
Раньше линейка заряженных моделей у французского концерна была обширная - Clio RS, Megane RS и.т.д. С годами в строю остался один лишь Megane, но похоже и его дни сочтены.
Руководитель австралийского филиала марки Глен Сили подтвердил The Drive, что жизненный цикл Megane R.S. завершится в конце 2023-го, поскольку спрос на автомобили с ДВС в этом сегменте сокращается. Хотя в беседе шла речь об австралийском рынке, контекст таков, что Megane R.S. скоро отправят в отставку и во всех остальных регионах.
 
Напомним, что под капотом у Megane RS располагается  турбомотор 1.8 литра, чья мощность доведена до трехсот лошадиных сил.  Отметим, что электрического преемника у модели не будет вовсе.

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