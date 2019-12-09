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9 дек 2019

Ретро-автомобили: статус определен

Ретро-автомобили: статус определен

Росстандарт совместно с комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации (ККА РАФ) разработали новый ГОСТ, который определяет критерии отнесения транспортных средств к классическим

Новый ГОСТ создает критерии оригинальности, которые применяются к кузову, двигателю и раме транспортного средства, а также к деталям отделки и интерьера. Оценку проводят аккредитованные эксперты (пока их всего 15 человек) или экспертные группы. Раритетное транспортное средство оценивается по баллам, которые начисляются за отклонение от оригинала. Если баллов окажется больше 100, то транспортное средство не будет признано раритетным, но его владелец может внести изменения и вновь попробовать пройти экспертизу.

Экспертизу планируется проводить раз в пять лет. Для ее проведения нужно отправить заявку через РАФ: raf.su. Предполагается, что помимо очного осмотра транспортного средства будет использоваться специальное мобильное приложение с использованием потокового видео.  Стандартом определены требования к техническому состоянию ретроавтомобилей, выполнение которых разрешает им передвигаться по дорогам общего пользования, а также методы их проверки. Устанавливаются требования к рулевой и тормозной системам, к шинам и колесам, осветительным приборам, пожарной безопасности и комплектации транспортного средства.

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Drom

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