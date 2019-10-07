Резину не меняем. Пока.

В Москве автовладельцам не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю. По словам синоптиков, во второй половине этой недели ожидается небольшое потепление

«Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась, надо туфельки надеть, ухудшилась — сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, резину нужно менять, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Это обычно происходит, когда максимальная дневная температура опускается примерно до пяти градусов и держится на такой отметке не менее 5–7 дней. При этом, по словам Вильфанда, даже ночные температуры сейчас в районе нуля.