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15 ноя 2022

Rimac Nvera стал самым быстрым электрокаром

Rimac Nvera стал самым быстрым электрокаром

Хорваты Rimac Automobili объявили о новом рекорде максимальной скорости для серийных электромобилей: их гиперкар Nevera смог разогнаться до 412 км/ч.

Любопытный факт –  сперва эта скорость была достигнута автомобилем в симуляции, которую провели еще в 2018 году. В это же время руководство Rimac объявило о намерениях достичь таких показателей и в реальной жизни.

Почти три года понадобилось инженерам, чтобы подготовить и провести заезд, который состоялся несколько дней назад. Тесты состоялись в Германии на полигоне Automotive Testing Papenburg. Максималка в 412 км/ч — это действительно много для батарейных машин. Для сравнения, у не имеющего допуска на обычные дороги NIO EP9 этот показатель составляет 312 км/ч, у Lotus Evija — 322 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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