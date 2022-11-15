Rimac Nvera стал самым быстрым электрокаром

Хорваты Rimac Automobili объявили о новом рекорде максимальной скорости для серийных электромобилей: их гиперкар Nevera смог разогнаться до 412 км/ч.

Любопытный факт – сперва эта скорость была достигнута автомобилем в симуляции, которую провели еще в 2018 году. В это же время руководство Rimac объявило о намерениях достичь таких показателей и в реальной жизни.

Почти три года понадобилось инженерам, чтобы подготовить и провести заезд, который состоялся несколько дней назад. Тесты состоялись в Германии на полигоне Automotive Testing Papenburg. Максималка в 412 км/ч — это действительно много для батарейных машин. Для сравнения, у не имеющего допуска на обычные дороги NIO EP9 этот показатель составляет 312 км/ч, у Lotus Evija — 322 км/ч.