Автомобильный портал Motorpage
10 июл 2024

Rimac показала спецверсию гиперкара Nevera в честь юбилея компании

Rimac показала спецверсию гиперкара Nevera в честь юбилея компании
Автор фото: фирма-производитель

Rimac Nevera в версии 15th Anniversary будет выпущена в количестве 9 экземпляров. Она отличается только цветом кузова и внутренней отделкой. Стоимость - 2,54 миллиона долларов.

Верхнюю часть юбилейного Nevera окрасили в матовый медный цвет, а нижнюю в черный. Также некоторые элементы остались в бесцветном карбоне. По середине кузова проходят черные графические полосы. Вставки медного цвета есть и внутри гиперкара, а основной оттенок салона предложен либо черный, либо белый. На сиденьях и других элементах интерьера имеются надписи «15», акцентирующие внимание на том, что версия является юбилейной.

Покажут автомобиль на фестивале в Гудвуде. Напомним, что Nevera оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” (60 миль/час) занимает всего 1,75 с. Максимальная скорость - 415 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Сarscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda CX-50 получил в США гибридную версию

10 июля 2024

Xpeng показал новый седан P7+

10 июля 2024

Suzuki показала прощальную версию Jimny для Европы

10 июля 2024

Toyota Land Cruiser 70 лишится дизельного мотора V8

09 июля 2024

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

09 июля 2024

АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для Lada Aura

09 июля 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
Livan X6 Pro - livan x6 pro (2023) минимумы и максимумы
Тест драйв
05 июля 2024

Livan X6 Pro
"Минимумы и максимумы"
Belgee X50 - belgee x50 (2023) новое гражданство «китайца»
Тест драйв
01 июля 2024

Belgee X50
"Новое гражданство «китайца»"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 5 5