Rimac показала спецверсию гиперкара Nevera в честь юбилея компании

Rimac Nevera в версии 15th Anniversary будет выпущена в количестве 9 экземпляров. Она отличается только цветом кузова и внутренней отделкой. Стоимость - 2,54 миллиона долларов.

Верхнюю часть юбилейного Nevera окрасили в матовый медный цвет, а нижнюю в черный. Также некоторые элементы остались в бесцветном карбоне. По середине кузова проходят черные графические полосы. Вставки медного цвета есть и внутри гиперкара, а основной оттенок салона предложен либо черный, либо белый. На сиденьях и других элементах интерьера имеются надписи «15», акцентирующие внимание на том, что версия является юбилейной.

Покажут автомобиль на фестивале в Гудвуде. Напомним, что Nevera оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” (60 миль/час) занимает всего 1,75 с. Максимальная скорость - 415 км/ч.