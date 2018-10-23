Автомобильный портал Motorpage
23 окт 2018

Рынок КАСКО растёт, а цифры оценивают по-разному

Рынок КАСКО растёт, а цифры оценивают по-разному

По данным Банка России за первое полугодие 2018 года рынок страхования по условиям КАСКО вырос, достигнув отметки в 80 млрд. рублей. Этот показатель улучшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом  прошлого года

Рынок страхования в этом сегменте существенно упал в 2015 году и впервые с тех пор показывает существенный рост. Однако эксперты не одинаково оценивают это достижение.

В первую очередь специалисты обращают внимание на то, что самое большое увеличение показывает корпоративный сегмент, в то время как частный сектор не имеет столь выраженной тенденции. Вторым фактором осторожных оценок послужило снижение за последние месяцы продаж новых автомобилей, которые вносят самых большой вклад в увеличение рынка КАСКО. Некоторые эксперты прогнозируют стагнацию величины собранных страховых сумм уже к концу текущего года.

С другой стороны, негативные прогнозы, в основном, делаются аналитиками и руководителями страховых компаний. Без сомнения, они лучше других знают свою область деятельности. Но страховщики всегда строят более негативные прогнозы своих финансовых достижений, демонстрируя государству максимальную рискованность своего бизнеса, рассчитывая на различные формы поддержки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Car Ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Определились лидеры среди SUV с пробегом в России

23 октября 2018
Kia Sportage 2019

Kia Sportage стартует в ноябре, а цены уже известны

23 октября 2018
Skoda Fabia Combi Scoutline 2019

Шкода представила новый вседорожный Fabia Combi Scoutline

23 октября 2018

Спортивный вариант Lada Vesta вышел на испытания

22 октября 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получит семиместную версию

22 октября 2018
Genesis G70 2019

Genesis набирает разгон в борьбе за Российский рынок

22 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, BMW X2 - сравнительный тест bmw x2 20d xdrive 2019 и jaguar e-pace d240 2018: компактный спорт Сравнительный тест
22 октября 2018

Jaguar E-Pace, BMW X2
"Компактный спорт: Jaguar E-Pace вызывает на бой BMW X2"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"
Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем
Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"

Написано новостей:

2 2 0 8 7