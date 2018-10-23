Рынок КАСКО растёт, а цифры оценивают по-разному

По данным Банка России за первое полугодие 2018 года рынок страхования по условиям КАСКО вырос, достигнув отметки в 80 млрд. рублей. Этот показатель улучшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Рынок страхования в этом сегменте существенно упал в 2015 году и впервые с тех пор показывает существенный рост. Однако эксперты не одинаково оценивают это достижение.

В первую очередь специалисты обращают внимание на то, что самое большое увеличение показывает корпоративный сегмент, в то время как частный сектор не имеет столь выраженной тенденции. Вторым фактором осторожных оценок послужило снижение за последние месяцы продаж новых автомобилей, которые вносят самых большой вклад в увеличение рынка КАСКО. Некоторые эксперты прогнозируют стагнацию величины собранных страховых сумм уже к концу текущего года.

С другой стороны, негативные прогнозы, в основном, делаются аналитиками и руководителями страховых компаний. Без сомнения, они лучше других знают свою область деятельности. Но страховщики всегда строят более негативные прогнозы своих финансовых достижений, демонстрируя государству максимальную рискованность своего бизнеса, рассчитывая на различные формы поддержки.