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18 апр 2017

Roewe показала предвестника нового кроссовера

Roewe показала предвестника нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Концерн SAIC, создавший бренд Roewe на останках британской Rover, показал на автосалоне в Женеве концептуальный кроссовер Vision-E (только не перепутайте его с Skoda Vision E)

У концепта практически отсутствуют вычурность и нелепость форм и стилистики, присущая многим моделям китайских производителей. У Roewe Vision-E массивная радиаторная решетка, узкие фары, размещенные в передних крыльях, L-образные дневные ходовые огни в переднем бампере.

Благодаря поднимающейся к задней части подоконной линии и раздутым колесным аркам, кроссовер выглядит довольно агрессивно. У машины распашные двери и традиционно для таких концептов отсутствуют средние стойки. Салон рассчитан на четырех пассажиров: в распоряжении каждого индивидуальное кресло. Интерьер довольно футуристичен: приборная панель цифровая, а в центральную консоль интегрирован большой тач-скрин с изогнутым дисплеем, через который осуществляется управление практически всеми функциями.

Roewe Vision-E получил два электромотора (по одному на передние и задние колеса). Технические характеристики не разглашаются, но представители компании говорят, что разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд, а на одной зарядке кроссовер способен проехать до 500 километров. Концепт оснащен системой быстрой зарядки, которая заряжает батареи на 80% всего за 15 минут.

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Roewe

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