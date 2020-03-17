Rolls-Royce станет выпускать аппараты вентиляции легких

Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала автомобильные компании Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Ford и Honda, которые имеют заводы на территории страны, переключиться на производство медтехники

Премьер-министр Борис Джонсон обратился к 60 предприятиям и организациям с просьбой помочь в производстве жизненно важного медицинского оборудования для Национальной службы здравоохранения. Причем компании могут участвовать в любой части процесса –проектировании, закупках, сборке, тестировании и отгрузке. В Национальной службе здравоохранения в свою очередь заявили, что закупят столько аппаратов вентиляции легких, сколько будет выпущено.

Автомобильные бренды уже отреагировали на обращение. Например, Rolls-Royce и Jaguar Land Rover готовы оказать любую посильную помощь, а Honda – передать часть мощностей под сборку медицинского оборудования. В Ford в свою очередь пока оценивает возможности двух своих заводов в Великобритании.