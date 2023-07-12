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12 июл 2023

Россия стала главной страной для экспорта китайских автомобилей

Россия стала главной страной для экспорта китайских автомобилей

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по май 2023 года экспорт автомобилей из Китая в Россию достиг отметки в 287 000 штук

Объем оборота в денежном эквиваленте, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличился в 5 раз и составил примерно 3,37 млрд. долларов. Лидером по импорту китайских автомобилей в 2022 году была Мексика, а сейчас она спустилась на второе место (159 000 шт.). Далее идут Бельгия (120 000 шт.), Австралия (101 000 шт.) и Великобритания (90 000 шт.).

Также отмечается, что больше 30% всех автомобилей, ввезенных в Россию, приходится на бренды Chery, Geely и Great Wall. С другой стороны, лидером на российском рынке остается АвтоВАЗ, продажи которого увеличились на 84 % за первую половину 2023 года.

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