Россия столкнулась с дефицитом автомобилей

Ритейлеры готовы продавать больше, но высокий спрос привёл к дефициту машин

Как сообщают Ведомости росту продаж способствовал отложенный спрос, особенно среди жителей столичных регионов, где дилерские центры вернулись к работе только в конце мая — начале июня. По мнению представителей автобизнеса, это временный эффект, который продлится ещё пару месяцев, после чего рынок снова просядет.

Продажи стимулируют и расширенные программы господдержки: с 1 июня с госсубсидией можно купить автомобиль ценой до 1,5 миллиона рублей. Программой теперь вправе воспользоваться семьи с одним несовершеннолетним ребёнком, а также медработники государственных медучреждений. Благодаря расширению программ льготного автокредитования ожидается рост рынка за счёт продаж машин массового сегмента. Нехватка новых автомобилей образовалась из-за приостановки большинства производств во всём мире на фоне ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.