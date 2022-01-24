Россия вошла в список стран с самыми тяжёлыми условиями вождения

Международная компания Zutobi, которая занимается онлайн-обучением водителей, составила рейтинг стран, в которых процесс адаптации на дороге проходит наиболее нервно для начинающих

Рейтинг составлялся на основе самых разных параметров - состоянии дорожного полотна и инфраструктуры, статистики дорожно-транспортных происшествий, пробок и так далее. Интересно, но наша страна попала в топ-5 худших стран наравне с Малайзией, Филиппинами и Болгарией. Причина, по которой мы оказались внизу списка – большое количество смертельных ДТП.

В лидерах же оказались Новая Зеландия, Италия и Аргентина, а худшей страной оказалась Румыния – там и аварий много, да и с дорогами все плохо, так что новичкам, как говорится, тут не место.