Автомобильный портал Motorpage
24 янв 2022

Россия вошла в список стран с самыми тяжёлыми условиями вождения

Россия вошла в список стран с самыми тяжёлыми условиями вождения

Международная компания Zutobi, которая занимается онлайн-обучением водителей, составила рейтинг стран, в которых процесс адаптации на дороге проходит наиболее нервно для начинающих

Рейтинг составлялся на основе самых разных параметров  - состоянии дорожного полотна и инфраструктуры, статистики дорожно-транспортных происшествий, пробок и так далее. Интересно, но наша страна попала в топ-5 худших стран наравне с Малайзией, Филиппинами и Болгарией.  Причина, по которой мы оказались внизу списка – большое количество смертельных ДТП.

В лидерах же оказались Новая Зеландия, Италия и Аргентина, а худшей страной оказалась Румыния – там и аварий много, да и с дорогами все плохо, так что новичкам, как говорится, тут не место.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В текущем году в Москве появится больше выделенных полос

24 января 2022

Словацкий аэромобиль AirCar удалось сертифицировать

24 января 2022

Арнольд Шварценеггер не справился со своим внедорожником и попал в ДТП

24 января 2022
Acura NSX Type S (2022)

Финальная серия суперкара Honda NSX выйдет ограниченным тиражом

24 января 2022
Mercedes-Maybach S 450 4Matic

В Россию привезли "доступный" Mercedes Maybach

24 января 2022

В Dodge ищут специалиста по «пончикам»

24 января 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar I-Pace - jaguar i-pace (2019) революционный и бессмысленный Тест драйв
24 января 2022

Jaguar I-Pace
"Революционный и бессмысленный"
Lexus LX - lexus lx (2022) размышления на тему премиального внедорожника
Тест драйв
21 января 2022

Lexus LX
"Размышления на тему премиального внедорожника"
Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта
Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 0 4