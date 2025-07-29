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29 июл 2025

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Автор фото: ru.freepik.com

По итогам первого полугодия 2025 года Россия заняла 15-е место среди европейских стран по доступности бензина

Аналитики оценили, сколько литров бензина с октановым числом 95 можно купить на среднемесячную зарплату в разных странах Европы. Рейтинг возглавил Люксембург, где на зарплату можно приобрести более 2800 литров топлива. Великобритания занимает второе место с результатом в 2500 литров, за ней следуют Норвегия, Австрия и Ирландия.

Россия расположилась в середине рейтинга между Испанией и Казахстаном. На среднюю зарплату россиянин может приобрести около 1360 литров бензина. Для сравнения, в Молдавии лишь 546 литров.

При этом в абсолютных цифрах бензин остается одним из самых дешевых в Казахстане (около 40 рублей за литр), в России он стоит 62,3 рубля, а в Белоруссии — 69 рублей. Однако рост цен в этих странах в первой половине года шел вразрез с общеевропейской тенденцией. Если в большинстве стран ЕС бензин дешевел, то в России он подорожал на 2,7%.

Среди стран с самым дорогим бензином лидирует Дания — 179 рублей за литр, за ней следуют Нидерланды, Греция, Италия и Франция.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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