Россиянам стоит готовиться к топливному кризису

Счетная палата РФ объявила, что на топливном рынке может случиться новый кризис. Вспоминаем 2018 год?

Да, 2018 год - памятная дата. Тогда цены на топливо резко взлетели вверх. В числовом выражении – почти на 12 процентов. Произошло это из-за повышения биржевых котировок. Конечно же, правительство внедрило механизм демпфера, дабы усмирить непокорную стоимость. Работал он по такому принципу - при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получали компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот делали выплаты в федеральный бюджет.

Вся проблема в том, что и в 2020 и в 2021 году цены на нефть лишь продолжили расти. Счетная палата поспешила всех предупредить о возможном кризисе, однако, в правительстве заверили, что уже применили необходимый комплекс мер, для стабилизации отечественно рынка, предупредив негативную обстановку. Поможет ли это – покажет время.