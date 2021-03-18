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18 мар 2021

Россиянам стоит готовиться к топливному кризису

Россиянам стоит готовиться к топливному кризису

Счетная палата РФ объявила, что на топливном рынке может случиться новый кризис. Вспоминаем 2018 год?

Да, 2018 год - памятная дата. Тогда цены на топливо резко взлетели вверх. В числовом выражении – почти на 12 процентов.  Произошло это из-за повышения биржевых котировок. Конечно же, правительство внедрило механизм демпфера, дабы усмирить непокорную стоимость. Работал он по такому принципу - при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получали компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот делали выплаты в федеральный бюджет.

Вся проблема в том, что и в 2020 и в 2021 году цены на нефть лишь продолжили расти. Счетная палата поспешила всех предупредить о возможном кризисе, однако, в правительстве заверили, что уже применили необходимый комплекс мер, для стабилизации отечественно рынка, предупредив негативную обстановку. Поможет ли это – покажет время.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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