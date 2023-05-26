Россиянам запретили фиксировать ДТП на мобильники

Госдума не стала принимать законопроект, легализующий на федеральном уровне возможность для граждан фиксировать нарушения ПДД на мобильные телефоны и отправлять эти данные в ГИБДД.

Как сообщает «Коммерсантъ», депутатам показалась что инициатива абсолютно не проработана- да и реализация ее потребует огромных вливаний из бюджета, которые на сегодняшний день невозможны. Эксперты же говорят, что она обошлась бы, как минимум, в 2,7 миллиарда рублей.

В целом же проект можно считать расширением действующей программы «Помощник Москвы», где граждане могут указывать на нарушения водителей, например, если некое лицо оставило машину на газоне.