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26 май 2023

Россиянам запретили фиксировать ДТП на мобильники

Россиянам запретили фиксировать ДТП на мобильники

Госдума не стала принимать законопроект, легализующий на федеральном уровне возможность для граждан фиксировать нарушения ПДД на мобильные телефоны и отправлять эти данные в ГИБДД.

Как сообщает «Коммерсантъ», депутатам показалась что инициатива абсолютно не проработана- да и реализация ее потребует огромных вливаний из бюджета, которые на сегодняшний день невозможны. Эксперты же говорят, что она обошлась бы, как минимум, в 2,7 миллиарда рублей.

В целом же проект можно считать расширением действующей программы «Помощник Москвы», где граждане могут указывать на нарушения водителей, например, если некое лицо оставило машину на газоне.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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