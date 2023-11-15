Россияне начали пересаживаться на компактные японские авто

Стало известно, что импорт автомобилей из Японии в Россию начал активно расти, после введения в августе японским правительством ограничения на поставки автомобилей с моторами объемом больше 1,9 л

На данный момент таможенная служба России фиксирует увеличение поставок компактных японских автомобилей, которые не попадают под санкционную политику. В последний месяц лета в среднем таможенники оформляли 200-300 автомобилей ежедневного, а сейчас данный показатель увеличился до 400-500 авто.

Согласно опубликованным данным, вместо полноразмерных кроссоверов и седанов сейчас дилеры стали привозить компактные автомобили с объемом двигателей от 1,5 до 1,9 л. Соответствующие модели есть в линейках таких японских компаний, как Suzuki, Honda, Toyota и Nissan. В частности, особой популярностью пользуются Honda Fit, Тoyota Probox и Suzuki Alto. В среднем, машины возрастом в 5 лет оцениваются от 650 000 до 700 000 рублей, а за более молодые варианты возрастом 2 или 3 года просят от 1 100 000 до 1 200 000 рублей.