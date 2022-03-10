Россияне не могут сдать на права с первого раза

Если в 2020 году тридцать процентов от общего числа абитуриентов смогли сдать водительский экзамен с первого раза, то в 2021 году их число сократилось до двенадцати процентов

Представители ГИБДД сообщают, что снижение «ус певаемости» связано с внедрением нового регламента проведения экзамена. Дело в том, что раньше весь экзамен состоял из трех частей – теоритической, практической на площадке и практической в городе. С недавнего времени практику объединили в одно общее испытание, которое проходит в городских условиях. Молодые водители к таким условиям оказываются не готовы – они неуверенно пользуются органами управления, не включают сигналы поворота и не выполняют требования знаков. Кроме того, затруднения у них вызывает маневрирование во время парковки.

Интересный факт - в 2021 году водители со стажем менее 2 лет стали виновниками 8,2 тысяч аварий: это на 7% меньше, чем в 2020-м. При этом ГИБДД в прошлом году выдало молодым водителям 1,54 миллиона удостоверений, что на 17% превышает показатели 2020 года.