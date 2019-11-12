Россияне одобряют превышение скорости

Социологические опросы показывают положительное отношение наших автомобилистов к распространенному нарушению

Согласно данным портала Авито.Авто, 84% россиян считают, что превышение скорости – как собственное, так и чужое – не приводит к ДТП и аварийным ситуациям. Видимо, вследствие такой уверенности многие российские автомобилисты не хотят возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, ликвидированного когда-то из-за недостаточно четкой работы камер фотофиксации. Резко против возможных штрафов высказались 36% водителей, а еще 16% относятся к этому скорее отрицательно, чем положительно – итого 52%. Причем недовольны инициативой чаще мужчины, потому что они более склонны нарушать скоростной лимит.

Любопытно, но аналитические данные ГИБДД говорят об обратном: нарушение скоростного лимита является одной из самых частых причин столкновений. Кстати, нейтрально о снижении нештрафуемого порога высказались 38% россиян, причем положительно оценивают его лишь 16%.