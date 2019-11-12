Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2019

Россияне одобряют превышение скорости

Россияне одобряют превышение скорости

Социологические опросы показывают положительное отношение наших автомобилистов к распространенному нарушению

Согласно данным портала Авито.Авто, 84% россиян считают, что превышение скорости – как собственное, так и чужое – не приводит к ДТП и аварийным ситуациям. Видимо, вследствие такой уверенности многие российские автомобилисты не хотят возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, ликвидированного когда-то из-за недостаточно четкой работы камер фотофиксации. Резко против возможных штрафов высказались 36% водителей, а еще 16% относятся к этому скорее отрицательно, чем положительно – итого 52%. Причем недовольны инициативой чаще мужчины, потому что они более склонны нарушать скоростной лимит.

Любопытно, но аналитические данные ГИБДД говорят об обратном: нарушение скоростного лимита является одной из самых частых причин столкновений. Кстати, нейтрально о снижении нештрафуемого порога высказались 38% россиян, причем положительно оценивают его лишь 16%.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Fiat Chrysler разработал турбомотор на замену V8 Hemi.

12 ноября 2019

Платную парковку собираются расширять

12 ноября 2019

Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

12 ноября 2019
Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020

Новый Corvette стал самым быстрым в истории

12 ноября 2019

Rolls-Royce выпустит Cullinan Coupе

12 ноября 2019
Набор инструментов Jaguar E-Type

Jaguar продает обычный гаечный ключ за тысячу долларов

12 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"
Lada Granta - lada granta drive active 2019: для дерзких и нескромных
Тест драйв
08 ноября 2019

Lada Granta
"Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 великий путаник
Тест драйв
06 ноября 2019

Land Rover Discovery Sport
"Великий путаник Land Rover Discovery Sport"

Написано новостей:

2 4 6 2 9