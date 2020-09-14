Россияне отказываются от бензина

Россияне начали отказываться от бензина марки АИ-95 в пользу более доступного АИ-92. Отчасти это связано с ростом спроса на топлива из-за бума внутреннего туризма в России

Любопытно, что к такому выводу пришли специалисты банка «Русский Стандарт», которые провели специальный анализ покупок по банковским картам за лето 2020 и 2019 годов. «Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин АИ-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок АИ-95 практически не изменилось. Причем летом 2019-го АИ-95 опережал в статистике количества покупок АИ-92, а летом 2020-го они поменялись местами», — цитирует авторов исследования «РИА Новости».

Стремление сэкономить на топливе может быть связано с непростой экономической обстановкой в стране на фоне пандемии коронавируса. Также косвенно на выбор бензина может влиять и сокращение покупок новых иномарок.