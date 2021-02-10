Россияне предпочитают машины с «автоматом»

После таких новостей начинаешь задумываться, а зачем вообще на нашем рынке продаются машины с механической трансмиссией.

Как сообщает агентство «Автостат», в 2020 году в России был продан почти миллион машин с АКПП. Если говорить языком процентов, то это больше половины (61,9) от всего объема продаж. Причем в сравнении с 2019 годом данный показатель пусть и немного, но увеличился – почти на 1.5 процента.

Интересно, что «автоматы» главенствуют над «механикой» уже четвёртый год подряд. Правда, в этот раз рост обусловлен не популярностью, а сухими цифрами. Дело в том, что за 2020 год рынок рухнул на девять процентов, тогда как продажи машин с автоматической трансмиссией сократились всего на пять процентов – такое соотношение и обеспечило некоторый прирост.