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5 фев 2021

Россияне стали больше ездить по платным трассам

Россияне стали больше ездить по платным трассам

Помните новость, где сообщалось о намерениях властей по внедрению платных дорог по всей Москве? Оказывается, не на пустом месте возникают подобные инициативы – наше население, дескать, любит платные трассы!

Любят - не любят, а ездить стали точно больше. Во всяком случае,  об этом сообщает «Автодор», приводя статистику. Согласно данным, за прошлый год водители в общей сложности совершили более ста тридцати девяти миллионов поездок.  В 2019 же году этот показатель был ниже – почти на восемь миллионов. Выросла  и интенсивность движения на трассах – почти на пятнадцать процентов.

Самой популярной трассой по-прежнему остается магистраль «М4-Дон». Второе место принадлежит платной «Киевке» (M3). Почетное третье место занимает платная ленинградская магистраль (М11).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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