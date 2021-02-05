Россияне стали больше ездить по платным трассам

Помните новость, где сообщалось о намерениях властей по внедрению платных дорог по всей Москве? Оказывается, не на пустом месте возникают подобные инициативы – наше население, дескать, любит платные трассы!

Любят - не любят, а ездить стали точно больше. Во всяком случае, об этом сообщает «Автодор», приводя статистику. Согласно данным, за прошлый год водители в общей сложности совершили более ста тридцати девяти миллионов поездок. В 2019 же году этот показатель был ниже – почти на восемь миллионов. Выросла и интенсивность движения на трассах – почти на пятнадцать процентов.

Самой популярной трассой по-прежнему остается магистраль «М4-Дон». Второе место принадлежит платной «Киевке» (M3). Почетное третье место занимает платная ленинградская магистраль (М11).