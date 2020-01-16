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16 янв 2020

Россияне стали больше покупать дорогие автомобили. В кредит

Россияне стали больше покупать дорогие автомобили. В кредит

По итогам 11 месяцев 2019 года в России средняя сумма автокредита превысила 1 000 000 рублей

Об этом сообщают  «Известия» со ссылкой на результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Правда, эксперты делают примечание, что  максимальные показатели зафиксированы лишь в столице. В то же время, по данным аналитиков агентства «Автостат», предпочтение россияне отдают легковым автомобилям стоимостью от 800 000 до 1 200 000 рублей, и такая тенденция связана с желанием приобрести машину в солидной комплектации. Кроме того, постепенно дорожают и сами автомобили: в течение пяти лет их стоимость выросла на 76%, при этом сумма автокредита за этот период увеличилась на 45% в Москве и на 49% — в регионах.

Любопытно, но по мнению экспертов сумма автомобильных кредитов в последующие года будет только расти.  Например, главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что в регионах средняя цена купленных в кредит автомобилей превысит 1 000 000 рублей в конце 2021 — начале 2022 года. По его словам, среднестатистический россиянин покупает в кредит более дорогой автомобиль, поскольку отечественные модели далеко не всегда удовлетворяют его спрос.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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