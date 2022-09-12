Россияне стали массово отказываться от полисов ОСАГО

Специалисты одной из крупнейших страховых компаний страны поделились неутешительной статистикой – количество водителей, которые управляют автомобилем без полисов ОСАГО, неуклонно растет

Хуже всего по совокупности факторов дела обстоят в Северо-Кавказском округе, где полисы ОСАГО есть только у 46,5 процентов водителей. В среднем же по стране без полисов ОСАГО, по разным оценкам, ездят 20-25 процентов водителей. К слову, причины такого поведения известны – сегодня полисы очень сильно подорожали. К тому же из-за перебоев с поставками запчастей возникли некоторые проблемы со страховыми выплатами.

В итоге, происходит следующее – люди просто не готовы платить за страховку, подсознательно понимая, что в некоторых ситуациях ее эффективность сводится к нулю. Позиция усиливается еще и тем, что порой (в зависимости от автомобиля) стоимость полиса может достичь отметки в 100 тысяч рублей и выше.