Россияне стали реже уклоняться от уплаты штрафов

В России число водителей, уклоняющихся от оплаты штрафов ГИБДД, сократилось на 15%. Об этом сообщили в ФССП, отмечая, что усиливающиеся меры контроля и работа судебных приставов приносят результат

В целом, в 2024 году общее количество правонарушителей, которые не оплати штрафы, составило порядка 565 тыс. человек. Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов отметил, что это на 15% меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что в это число вошли именно те граждане, которые накопили у себя по 10 неуплаченных штрафов за год.

Согласно исследованию, среднестатистический должник – мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, проживающий в крупных городах и имеющий официальную работу и зарегистрированный автомобиль. При этом средний размер задолженности составляет около 800 рублей.