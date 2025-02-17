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17 фев 2025

Россияне стали реже уклоняться от уплаты штрафов

Россияне стали реже уклоняться от уплаты штрафов

В России число водителей, уклоняющихся от оплаты штрафов ГИБДД, сократилось на 15%. Об этом сообщили в ФССП, отмечая, что усиливающиеся меры контроля и работа судебных приставов приносят результат

В целом, в 2024 году общее количество правонарушителей, которые не оплати штрафы, составило порядка 565 тыс. человек. Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов отметил, что это на 15% меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что в это число вошли именно те граждане, которые накопили у себя по 10 неуплаченных штрафов за год.

Согласно исследованию, среднестатистический должник – мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, проживающий в крупных городах и имеющий официальную работу и зарегистрированный автомобиль. При этом средний размер задолженности составляет около 800 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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