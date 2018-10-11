Российские коробки для Volkswagen

Очень скоро российские коробки передач могут появиться в автомобилях концерна Volkswagen. Скорее всего, первыми станут машины представительского класса

С таким обращением Минпромторг обратился к Фольксваген. Речь идёт о применении трансмиссий компании «КАТЕ», которая разработала и подготовила к серийному производству девятиступенчатые АКПП для всей линейки Aurus.

Предложение сложилось в результате обсуждения перспектив переноса производства комплектующих группы Фольксваген в РФ. Немецкие производители посетовали на низкую эффективность инвестиций при таком переносе, объясняя это небольшими объёмами производств. Представители Минпромторга предложили использовать конструкторские и производственные возможности отечественных компаний. Это многократно снизит инвестиционные затраты.

Представители Минпромторга отмечают, что КПП, сделанные для проекта «Кортеж», представляют собой полностью российскую разработку. Они обладают целым рядом преимуществ перед аналогами по производительности, эффективности и надёжности. В министерстве считают, что такие специалисты могут сделать абсолютно любую трансмиссию с минимальными затратами.